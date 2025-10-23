2025 Stark County Junior Fair Sale results

AUG. 27, 28 and 30, 2025 | SALE TOTAL: $1,567,843.33 | TOTAL LOTS: 932
MARKET BEEF: 87 LOTS
GRAND CHAMPION MARKET BEEF: Landon Rohr | Bid: $33/lb | Buyers: Adam’s Lawn & Landscaping, Alan Harold – Stark County Commissioner, Bellstores, Biery Cheese Co., Brewster Cheese, Gator Construction, Josh & Leah Weisel Family, Montrose Auto Group, Olde Wood, Paul McCarty, Peter Kiko Family, Pioneer Independent Sales Rep. Randy Tegtmeier, Sarchione Chevy of Garretsville and United Earth Works;
RESERVE CHAMPION MARKET BEEF: Lillian Klebaum | Bid: $5.50/lb | Buyer: K Palmer Insurance & Financial Service;
GRAND CHAMPION CARCASS: Karleigh Mount | Bid: $5/lb | Buyer: Bill Smith – Stark County Commissioner;
RESERVE CHAMPION CARCASS: Alivia Wentling | Bid: $5.50/lb | Buyer: American Engineering & Metal Working
MARKET DAIRY: 130 LOTS
GRAND CHAMPION DAIRY MARKET STEER: Braylon Battershell | Bid: $3.75/lb | Buyer: Lippiatts Legacy Horseshoeing and West Main Veterinary Clinic;
RESERVE CHAMPION DAIRY MARKET STEER: Ashley Wentling | Bid: $3.25/lb | Buyer: Bobcat of Canton Leppo Rents;
GRAND CHAMPION DAIRY MARKET STEER CARCASS: Westen Speakman | Bid: $3.75/lb | Buyer: Patriot Equipment Repair;
RESERVE CHAMPION DAIRY MARKET STEER CARCASS: Owen Reinsel | Bid: $3/lb | Buyer: A & K Livestock and O’Boy Construction LLC;
GRAND CHAMPION DAIRY BEEF FEEDER: Case Battershell | Bid: $8/lb | Buyer: Battershell Farms, Stroup Land Improvement and Turf Tailors Lawn Care;
RESERVE CHAMPION DAIRY BEEF FEEDER: Braylon Battershell | Bid: $5/lb | Buyer: Battershell Farms;
GRAND CHAMPION DAIRY CHEESE BASKET: Andrew Walker | Bid: $1,800 | Buyer: Golden Harvest Seed/Grow Great Crops;
RESERVE CHAMPION DAIRY CHEESE BASKET: Reid Pero | Bid: $4,500 | Buyer: Schmuck Farms
MARKET LAMB & WOOL: 95 LOTS
GRAND CHAMPION & GRAND CHAMPION BORN AND RAISED: Elise Rohrer | Bid: $75/lb | Buyers: Alan Harold – Stark County Commissioner, BJP Fabrication LLC, Bosler Construction, Cora Wines – 2024 Stark County Fair Queen, Danielle Marie Photography, Earle Wise – For Judge, Eli Bosler, Generations Women’s Health, Harding Heating & Cooling, Hidden Hill Boardwalk Kennels LLC, Joseph Rohrer, Kiko Auctioneers, Kirk’s Kitchen, McCracken Club Lambs, Navarre Animal Clinic, Next Level Martial Arts Alliance, Olde Wood, Rohn Ranch Trailer Sales, Rohrer Family Show Stock, Star Mills, Thrivent Financial, Tim’s Tavern, Umbargers Show Feed – Cliff Linder and Willow Hill Farm;
RESERVE CHAMPION: Cora Miller | Bid: $40/lb | Buyers: Alan Harold – Stark County Commissioner, Dolphin Group Inc., Dustin Burgess Insurance Group, Hills Supply, Jennifer Batdorff, Jes Richardson State Farm, K Palmer Insurance & Financial Service, Kim Davis Insurance Agency, LLC, Miller Cattle Company, Miller’s Mini Registered Herefords – Craig & Annie Miller, Ray & Marie Kiplinger, Rohr Family, Rosenberger Farms, Slicker Farms, Star Mills, Tailered Designs and Turf Tenders LLC;
GRAND CHAMPION CARCASS: Jalyn Troyer | Bid: $10/lb | Buyers: HIS-Horning, Sarchione and Innerst Financial Management;
RESERVE CHAMPION CARCASS: Ann Rohrer | Bid: $20.50/lb | Buyer: Hidden Hill, Boardwalk Kennels LLC and Next Level Martial Arts Alliance;
GRAND CHAMPION WOOL: Logan Burnett | Bid: $400 | Buyer: Harding Heating & Cooling and Ron’s Automotive Service;
RESERVE CHAMPION WOOL: Evelyn Bryan | Bid: $250 | Buyer: Harding Heating & Cooling and Ron’s Automotive Service
MARKET DUCKS: 46 LOTS
GRAND CHAMPION: Savannah Gainer | Bid: $2,500 | Buyer: Whitacre Quality Construction;
RESERVE CHAMPION: Adam Brahler | Bid: $1,200 | Buyer: Sarchione Chevy of Garretsville
MARKET HOGS: 161 LOTS
GRAND CHAMPION: Corah Rohr | Bid: $48/lb | Buyer: Sarchione Chevy of Garretsville;
RESERVE CHAMPION: Grant Eberhardt | Bid: $7/lb | Buyer: Kimble Disposal & Recycle;
GRAND CHAMPION CARCASS: Tripp Gantz | Bid: $6/lb | Buyer: Rohr Family Showstock;
RESERVE CHAMPION CARCASS: Gracie Haines | Bid: $4/lb | Buyer: Marathon Pipe Line LLC
MARKET GOATS: 128 LOTS
GRAND CHAMPION MEAT MARKET GOAT: Kate Tabellion | Bid: $45/lb | Buyer: Bill Eckroate, Bixler Moore – Jason R. Pugh, Atty, Dan & Shelley Johnson, Dr. Michael Thomas & Associates, DDS, George & Becky Kiko, John & Mandy Tabellion, Montrose Auto Group, Q & T Heating & Cooling, Star Mills and Tabellion Team – Howard Hanna;
RESERVE CHAMPION MEAT MARKET GOAT: Lacey Bevington | Bid: $24/lb | Buyer: Caroline’s Grooming/Stock Kennels and Eric Bevington & Cold Track LLC;
GRAND CHAMPION GOAT CARCASS: Marli Wallace | Bid: $10/lb | Buyer: Flying Caprine Dairy Goats and Valley View Animal Hospital;
RESERVE CHAMPION GOAT CARCASS: Riley Archibald | Bid: $7/lb | Buyer: Ray & Ray Enterprises;
GRAND CHAMPION DAIRY MARKET GOAT: Marli Wallace | Bid: $8/lb | Buyer: Umbargers Show Feed – Cliff Linder;
RESERVE CHAMPION DAIRY MARKET GOAT: Riley Archibald | Bid: $12/lb | Buyer: Earle Wise – For Judge and Josh Wilson
MARKET RABBITS: 32 LOTS
GRAND CHAMPION MEAT PEN: Christian Weaver | Bid: $1,200 | Buyer: Mike and Mikayla Douglas;
RESERVE CHAMPION MEAT PEN: Lily Mackey | Bid: $500 | Buyer: Kishman for State Representative;
GRAND CHAMPION SINGLE FRYER: Lily Mackey | Bid: $500 | Buyer: Turf Tailors Lawn Care;
RESERVE CHAMPION SINGLE FRYER: Christian Weaver | Bid: $1,100 | Buyer: Harding Heating & Cooling, Pam Strouble and Cora Wines – 2024 Stark County Fair Queen;
GRAND CHAMPION ROASTER: Larry Mackey III | Bid: $800 | Buyer: Dustin Burgess Insurance Group;
RESERVE CHAMPION ROASTER: Noah Mackey | Bid: $500 | Buyer: Cathy Cowgill Remarkable Flowers
MARKET BROILERS: 146 LOTS
GRAND CHAMPION: Sophia Dean | Bid: $1,050 | Buyers: Bixler Moore – Jason R. Pugh, Atty, Hometown Veterinary Service, Inc., Montrose Auto Group and Red Star Veterinary Clinic LLC;
RESERVE CHAMPION: Layna Orwick | Bid: $550 | Buyer: Dan & Shelley Johnson and John & Mandy Tabellion
MARKET TURKEYS: 107 LOTS
GRAND CHAMPION: Mabel Kiko | Bid: $3,500 | Buyer: Alan Harold – Stark County Commissioner, Alex Zumbar – Stark County Treasurer, Angela Kinsey – Stark County Auditor, Bill Smith – Stark County Commissioner, Engineer Keith Bennett, Eric Weisburn – Re-Elect Weisburn for Sheriff, Jamie Walters – Stark County Recorder, Judge Curt Werren, Judge Dennis E. Barr, Judge Kristin Farmer, Kishman for State Representative, Kyle L. Stone – Stark County Prosecutor, Lynn M Todaro – Stark County Clerk of Courts, Mark Ostrowski for Judge, Matthew P. Kreitzer – Family Court Judge, Plain Township Trustee – Scott Haws, Richard Regula – Stark County Commissioner and Senator Jane Timken;
RESERVE CHAMPION: Brincyn Boyce | Bid: $800 | Buyer: Dustin Burgess Insurance Group, OL Man Motors LLC and Uptown Auto Service LLC