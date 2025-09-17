2025 Mercer County 4-H Livestock Sale results

GRAND CHAMPION MARKET HOG: PRESLEY YASKO

AUG. 1, 2025 | SALE TOTAL: | TOTAL LOTS: 152 LOTS

MARKET GOAT: 15 LOTS

GRAND CHAMPION: Madelynn Helch | Bid: $10/lb | Buyers: Watson’s Inc. and NW Sales Co, LLC; RESERVE CHAMPION: Reagan Rader | Bid: $10.75/lb | Buyers: Miller’s Mercer Livestock and The Goat Bar and Grill

MARKET LAMB: 28 LOTS

GRAND CHAMPION: Lyda Werger | Bid: $5/lb | Buyer: Watson’s Inc; RESERVE CHAMPION: Dakota Ligo | Bid: $9.50/lb | Buyer: Pymatuning Mutual Fire Insurance

MARKET HOGS: 64 LOTS

GRAND CHAMPION: Presley Yasko | Bid: $10/lb | Buyer: Fit for Purpose; RESERVE CHAMPION: Kanyon Roberts | Bid: $5/lb | Buyer: Fat Eddy’s

MARKET BEEF: 11 LOTS

GRAND CHAMPION: Addison Olson | Bid: $3.75/lb | Buyers: Howard & Son Meat Packing and DJ’s Smokehouse; RESERVE CHAMPION: Dylan Byler | Bid: $3.80/lb | Buyer: Fredonia Forest Products

MARKET RABBIT PROJECTS: 4 LOTS

GRAND CHAMPION: Thor Noble | Bid: $500 | Buyer: Mercer Pizza Joe’s; RESERVE CHAMPION: Jasmine Uber | Bid: $425 | Buyer: Grove City County Market

