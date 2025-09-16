2025 Monroe County Junior Fair Livestock Sale results

AUG. 21, 2025 | SALE TOTAL: $761,964 | TOTAL LOTS: 473
MARKET TURKEY
GRAND CHAMPION: Owen Weckbacher | Bid: $1,300 | Buyer: After Hours Feed & Supply; RESERVE CHAMPION: Emory Howard | Bid: $1,100 | Buyer: 3 Kings Dumpsters
MARKET DUCKS
GRAND CHAMPION: Kamryn Winland | Bid: $2,400 | Buyer: Winland Farms; RESERVE CHAMPIONS: Robert Winkler | Bid: $1,200 | Buyer: EQT
MARKET FRYERS
GRAND CHAMPION: Jaxson Isaly | Bid: $1,200 | Buyer: KFC/Taco Bell of Woodsfield; RESERVE CHAMPION: Cooper Amos | Bid: $1,500 | Buyer: Friday Insurance Center
MARKET RABBITS
GRAND CHAMPION: Katelyn Dornon | Bid: $2,000 | Buyer: Woodsfield Savings Bank; RESERVE CHAMPION: Carlee Loch | Bid: $1,850 | Buyer: R & F Oil
MARKET LAMB
GRAND CHAMPION: Ava Wilson | Bid: $2,100 | Buyer: Allen’s Garage Doors; RESERVE CHAMPION: Wesley Loch | Bid: $3,200 | Buyer: King Quarries
MARKET WETHER
GRAND CHAMPION: Zavery Lake | Bid: $1,500 | Buyer: Gallagher & Sons Monuments; RESERVE CHAMPION: Carlee Winkler | Bid: $1,500 | Buyer: Gulfport Energy Corporation
MEAT DOE
GRAND CHAMPION: Lexi Wilson | Bid: $1,800 | Buyer: Wilson Show Cattle; RESERVE CHAMPION: Cooper Amos | Bid: $5,000 | Buyer: Monroe Tire Center
FEEDER CALF
GRAND CHAMPION HEIFER: Brantley Baker | Bid: $7,000 | Buyer: Brown Excavating & Logging; RESERVE CHAMPION HEIFER: Gabriella Habig | Bid: $5,250 | Buyer: EQT
GRAND CHAMPION STEER: Isabella Farnsworth | Bid: $3,900 | Buyer: Gulfport Energy Corporation; RESERVE CHAMPION STEER: Brissa Baker | Bid: $3,900 | Buyer: True Grit Farm
MARKET BEEF
GRAND CHAMPION: Leanna Messenger | Bid: $6/lb | Weight: 1,310 lbs | Buyer: JLK Carryout; RESERVE CHAMPION: Gabriella Habig | Bid: $4.95/lb | Weight: 1,425 lbs | Buyer: Bommer Tire & Collision
DAIRY FEEDER
GRAND CHAMPION: Kallie Stimpert | Bid: $4,300 | Buyer: Gulfport Energy Corporation; RESERVE CHAMPION: Kallie Stimpert | Bid: $3,750 | Buyer: SLC Trucking
MARKET HOG
GRAND CHAMPION: Mylee Hoover | Bid: $5,500 | Buyer: EQT; RESERVE CHAMPION: Leanna Messenger | Bid: $4,750 | Buyer: Outback Motor Sports