2026 Barlow Independent Fair Market Livestock Auction results

OCT 3, 2026 | SALE TOTAL: $352,415 | TOTAL LOTS: 249
FEEDER CALF HEIFERS: 32 LOTS
GRAND CHAMPION AND PREMIER EXHIBITOR: Katelynn Valandingham | Bid: $7,500 | Buyer: Full Circle Oil Field Services, Inc;
RESERVE CHAMPION: Liam Santee | Bid: $5,600 | Buyer: Woodruff Farm
FEEDER CALF STEERS: 59 LOTS
GRAND CHAMPION: Callie Work | Bid: $19,000 | Buyer: Integrity Oil Field Services;
RESERVE CHAMPION: Katelynn Valandingham | Bid: $6,000 | Buyer: Tom Brause
MARKET DUCKS: 105 PENS
GRAND CHAMPION: Bryston Lockhart | Bid: $600 | Buyer: Talen Energy (Waterford Energy Center);
RESERVE CHAMPION: Harper Schott | Bid: $400 | Buyer: Lashley Tractor Sales;
PREMIER EXHIBITOR: Brenna Cole | Bid: $500 | Buyer: Charlie Schilling
MARKET DAIRY GOATS: 53 LOTS
GRAND CHAMPION: Kaydence Roush | Bid: $1,650 | Buyer: Lashley Tractor Sales;
RESERVE CHAMPION: Kaydence Roush | Bid: $1,600 | Buyer: K & M Disposal LLC And National Land Realty – Cory Arnold;
PREMIER EXHIBITOR: Levi Reynolds | Bid: $2,100 | Buyer: Friends Of Nohe And Charlie Schilling