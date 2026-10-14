2026 Barlow Independent Fair Market Livestock Auction results

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GRAND CHAMPION MARKET DAIRY GOAT: KAYDENCE ROUSH

OCT 3, 2026 | SALE TOTAL: $352,415 | TOTAL LOTS: 249

FEEDER CALF HEIFERS: 32 LOTS

GRAND CHAMPION AND PREMIER EXHIBITOR: Katelynn Valandingham | Bid: $7,500 | Buyer: Full Circle Oil Field Services, Inc;
RESERVE CHAMPION: Liam Santee | Bid: $5,600 | Buyer: Woodruff Farm

FEEDER CALF STEERS: 59 LOTS

GRAND CHAMPION: Callie Work | Bid: $19,000 | Buyer: Integrity Oil Field Services;
RESERVE CHAMPION: Katelynn Valandingham | Bid: $6,000 | Buyer: Tom Brause

MARKET DUCKS: 105 PENS

GRAND CHAMPION: Bryston Lockhart | Bid: $600 | Buyer: Talen Energy (Waterford Energy Center);
RESERVE CHAMPION: Harper Schott | Bid: $400 | Buyer: Lashley Tractor Sales;
PREMIER EXHIBITOR: Brenna Cole | Bid: $500 | Buyer: Charlie Schilling

MARKET DAIRY GOATS: 53 LOTS

GRAND CHAMPION: Kaydence Roush | Bid: $1,650 | Buyer: Lashley Tractor Sales;
RESERVE CHAMPION: Kaydence Roush | Bid: $1,600 | Buyer: K & M Disposal LLC And National Land Realty – Cory Arnold;
PREMIER EXHIBITOR: Levi Reynolds | Bid: $2,100 | Buyer: Friends Of Nohe And Charlie Schilling

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GRAND CHAMPION FEEDER CALF STEER: CALLIE WORK
RESERVE CHAMPION FEEDER CALF STEER: KATELYNN VALANDINGHAM
PREMIER EXHIBITOR AND GRAND CHAMPION FEEDER CALF HEIFER: KATELYNN VALANDINGHAM
RESERVE CHAMPION FEEDER CALF HEIFER: LIAM SANTEE
GRAND CHAMPION MARKET DUCKS: BRYSTON LOCKHART
PREMIER EXHIBITOR MARKET DUCKS: BRENNA COLE
RESERVE CHAMPION MARKET DUCKS: HARPER SCHOTT
GRAND CHAMPION MARKET DAIRY GOAT: KAYDENCE ROUSH
PREMIER EXHIBITOR MARKET DAIRY GOAT: LEVI REYNOLDS
RESERVE CHAMPION MARKET DAIRY GOAT: KAYDENCE ROUSH

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