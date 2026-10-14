2026 Great Geauga County Junior Fair Livestock Sale results

By -
0
1
GRAND CHAMPION RABBITS: CAMPBELL REESE

SEPT. 4 AND 5, 2026 | SALE TOTAL: $1,674,875 | TOTAL LOTS: 784

DAIRY BASKETS

Geauga Dairymen | Bid: $2400 | Buyer: Graham Hollow Farm

Thompson Ledge Dairy | Bid: $2500 | Buyer: Lausin Farms

Auburn Dairy | $9500 | Buyer: Maple Valley Veterinary Center – Kelly Knapp

BEEF

GRAND CHAMPION: Addie Burnett | Bid: $14,500 | Weight 1476 lbs | Buyer: Door Works & Construction- Tim Blair Jr;
RESERVE CHAMPION: Harper Munn | Bid: $11,500 | Weight 1366 lbs | Buyer: Sarchione Chevy Garrettsville

GOATS

GRAND CHAMPION: Alexandra Wiseman | Bid: $7500 | Weight 76 lbs | Buyer: Chargin Valley Door;
RESERVE CHAMPION: Alexandra Wiseman | Bid: $2500 | Weight 83 lbs | Buyer: Chagrin Valley Door

LAMBS

GRAND CHAMPION: Scarlett Munn | Bid: $5000 | Weight 135 lbs | Buyer: Rothenbuhler Cheese Makers;
RESERVE CHAMPION: Campbell Reese | Bid: $3850 | Weight 130 lbs | Buyer: Etna Products Inc

HOGS

GRAND CHAMPION: Cheyenne Malone | Bid: $14,000 | Weight 281 lbs | Buyer: The Hive;
RESERVE CHAMPION: Austin Wetzel | Bid: $6000 | Weight 260 lbs | Buyer: Sarchione Chevy Garrettsville

TURKEYS

GRAND CHAMPION: Brooke McGranahan | Bid: $4000 | Weight 31.2 lbs | Buyer: Rothenbuhler Cheesemakers;
RESERVE CHAMPION: Amelia Helwig | Bid: $1850 | Weight 34.8 lbs | Buyer: Etna Products Inc

DUCKS

GRAND CHAMPION: Hanna Bielata | Bid: $1500 | Buyer: Geauga Feed & Grain;
RESERVE CHAMPION: Violet Zelle | Bid: $1100 | Buyer: O.K. Brugmann Concrete Ready Mix & Precast

CHICKENS

GRAND CHAMPION: Whitten Hess | Bid: $6300 | Buyer: Rothenbuhler Cheesemakers;
RESERVE CHAMPION: Alexis Toot | Bid: $5300 | Buyer: CLN Portable Restrooms

RABBITS

GRAND CHAMPION: Campbell Reese | Bid: $1000 | Buyer: Scott Mihalic Auctioneer;
RESERVE CHAMPION: Zack Vandevander | Bid: $400 | Buyer: Root Farms

1 of 19
DAIRY BASKETS: GEAUGA DAIRYMEN
DAIRY BASKETS: AUBURN DAIRY
DAIRY BASKETS: THOMPSON LEDGE DAIRY
GRAND CHAMPION LAMB: SCARLETT MUNN
RESERVE CHAMPION LAMB: CAMPBELL REESE
GRAND CHAMPION GOAT: ALEXANDRA WISEMAN
RESERVE CHAMPION GOAT: ALEXANDRA WISEMAN
GRAND CHAMPION DUCK: HANNA BIELATA
RESERVE CHAMPION DUCK: VIOLET ZELLE
GRAND CHAMPION BEEF: ADDIE BURNETT
RESERVE CHAMPION BEEF: HARPER MUNN
GRAND CHAMPION TURKEY: BROOKE MCGRANAHAN
RESERVE CHAMPION TURKEY: AMELIA HELWIG
GRAND CHAMPION CHICKENS: WHITTEN HESS
RESERVE CHAMPION CHICKENS: ALEXIS TOOT
GRAND CHAMPION SWINE: CHEYENNE MALONE
RESERVE CHAMPION SWINE: AUSTIN WETZEL
GRAND CHAMPION RABBITS: CAMPBELL REESE
RESERVE CHAMPION RABBITS: ZACK VANDEVANDER

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY