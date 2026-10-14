2026 Great Geauga County Junior Fair Livestock Sale results

SEPT. 4 AND 5, 2026 | SALE TOTAL: $1,674,875 | TOTAL LOTS: 784
DAIRY BASKETS
Geauga Dairymen | Bid: $2400 | Buyer: Graham Hollow Farm
Thompson Ledge Dairy | Bid: $2500 | Buyer: Lausin Farms
Auburn Dairy | $9500 | Buyer: Maple Valley Veterinary Center – Kelly Knapp
BEEF
GRAND CHAMPION: Addie Burnett | Bid: $14,500 | Weight 1476 lbs | Buyer: Door Works & Construction- Tim Blair Jr;
RESERVE CHAMPION: Harper Munn | Bid: $11,500 | Weight 1366 lbs | Buyer: Sarchione Chevy Garrettsville
GOATS
GRAND CHAMPION: Alexandra Wiseman | Bid: $7500 | Weight 76 lbs | Buyer: Chargin Valley Door;
RESERVE CHAMPION: Alexandra Wiseman | Bid: $2500 | Weight 83 lbs | Buyer: Chagrin Valley Door
LAMBS
GRAND CHAMPION: Scarlett Munn | Bid: $5000 | Weight 135 lbs | Buyer: Rothenbuhler Cheese Makers;
RESERVE CHAMPION: Campbell Reese | Bid: $3850 | Weight 130 lbs | Buyer: Etna Products Inc
HOGS
GRAND CHAMPION: Cheyenne Malone | Bid: $14,000 | Weight 281 lbs | Buyer: The Hive;
RESERVE CHAMPION: Austin Wetzel | Bid: $6000 | Weight 260 lbs | Buyer: Sarchione Chevy Garrettsville
TURKEYS
GRAND CHAMPION: Brooke McGranahan | Bid: $4000 | Weight 31.2 lbs | Buyer: Rothenbuhler Cheesemakers;
RESERVE CHAMPION: Amelia Helwig | Bid: $1850 | Weight 34.8 lbs | Buyer: Etna Products Inc
DUCKS
GRAND CHAMPION: Hanna Bielata | Bid: $1500 | Buyer: Geauga Feed & Grain;
RESERVE CHAMPION: Violet Zelle | Bid: $1100 | Buyer: O.K. Brugmann Concrete Ready Mix & Precast
CHICKENS
GRAND CHAMPION: Whitten Hess | Bid: $6300 | Buyer: Rothenbuhler Cheesemakers;
RESERVE CHAMPION: Alexis Toot | Bid: $5300 | Buyer: CLN Portable Restrooms
RABBITS
GRAND CHAMPION: Campbell Reese | Bid: $1000 | Buyer: Scott Mihalic Auctioneer;
RESERVE CHAMPION: Zack Vandevander | Bid: $400 | Buyer: Root Farms