2026 Medina County Fair Livestock Sale results

AUG. 7 and 8, 2026
SALE TOTAL: $1,125,524
TOTAL LOTS: 775
MEAT RABBITS: 33 LOTS
GRAND CHAMPION: Domonique Levandowski | Weight: 16.4 lb | Bid: $2,200 | Buyer: Bauman & Sons Oil, LLC;
RESERVE CHAMPION: Connor Maag | Weight: 14.6 lb | Bid: $1,400 | Buyer: Red Barn Farm
BROILERS: 189 LOTS
GRAND CHAMPION: Weston Yatsko | Weight: 20.2 lb | Bid: $2,750 | Buyer: Precision Outdoor Creations, Inc;
RESERVE CHAMPION: Parker Broadsword | Weight: 21 lb | Bid: $2,000 | Buyer: Smith Brothers
TURKEYS: 78 LOTS
GRAND CHAMPION: Giuliana Izzo | Weight: 28 lb | Bid: $7,500 | Buyer: Smith Brothers;
RESERVE CHAMPION: Gracie Mostoller | Weight: 26 lb | Bid: $8,000 | Buyer: Sandridge Food Corporation
DAIRY MARKET GOATS: 8 LOTS
GRAND CHAMPION: Maryn Biddle | Weight: 102 lb | Bid: $1,100 | Buyer: Avon Lake Animal Clinic;
RESERVE CHAMPION: Wyatt McCluggage | Weight: 87 lb | Bid: $1,000 | Buyer: Kiko Realtors, Auctioneers & Advisors
GRAND CHAMPION HOMEGROWN: Wyatt McCluggage | Weight: 85 lb | Bid: $500 | Buyer: C&L Shoes
RESERVE CHAMPION HOMEGROWN: Marcella Lentini | Weight: 106 lb | Bid: $1,000 | Buyer: Kiko Realtors, Auctioneers & Advisors
MARKET GOATS: 37 LOTS
GRAND CHAMPION: Mackenzie McConahay | Weight: 86 lb | Bid: $2,000 | Buyer: EM Construction;
RESERVE CHAMPION: Bailey Bishop | Weight: 81 lb | Bid: $1,600 | Buyer: Serpentini Chevy of Medina
GRAND CHAMPION HOMEGROWN: Carter Kovalik | Weight: 60 lb | Bid: $900 | Buyer: Fechko Excavating;
RESERVE CHAMPION HOMEGROWN: Maryn Biddle | Weight: 93 lb | Bid: $900 | Buyer: Forever Fence & Rail
MARKET LAMBS: 85 LOTS
GRAND CHAMPION AND HOMEGROWN CHAMPION: Hunter Sulzener | Weight: 137 lb | Bid: $3,000 | Buyer: Kiko Realtors, Auctioneers & Advisors;
RESERVE CHAMPION: Carter Kovalik Weight: 151 lb | Bid: $1,300 | Buyer: Farnsworth Auctions LLC
GRAND CHAMPION CARCASS: Maria Poling | Weight: 77 lb | Bid: $25,500 | Buyer: Rick Dumperth for County Auditor;
RESERVE CHAMPION CARCASS: Coltan Phillips | Weight: 68 lb | Buyer: Farkas Farms | Bid: $1,500
RESERVE CHAMPION HOMEGROWN: Giuliana Izzo | Weight 149 lb | Bid: $3,000 | Buyer: EM Construction
BEEF FEEDERS: 9 LOTS
RESERVE CHAMPION: Hunter Sulzener | Weight: 520 lb | Bid: $5,100 | Buyer: Smith Brothers
MARKET BEEF: 43 LOTS
GRAND CHAMPION: Garrett Reusch | Weight: 1410 lb | Bid: $14,000 | Buyer: Serpentini Chevy of Medina;
RESERVE CHAMPION: Ethan Marshall-Wack | Weight: 1425 lb | Bid: $6,600 | Buyer: C&S Lawn Service and Landscape;
GRAND CHAMPION CARCASS: Alli Robinson | Weight: 857 lb | Bid: $7,000 | Buyer: Shaw Trucking and Excavating;
RESERVE CHAMPION CARCASS: Bailee Robinson | Weight: 1044 lb | Bid: $7,000 | Buyer: Forever Fence and Rail
GRAND CHAMPION COUNTY BORN: Delaney Bishop | Weight: 1455 lb | Bid: $10,000 | Buyer: Medina Turf Farms
RESERVE CHAMPION COUNTY BORN: Kennedy Hagenbaugh | Weight: 1470 lb | Bid: $5,500 | Buyer: Ted & Allie Huryn
DAIRY BEEF STARTER CALVES: 18 LOTS
GRAND CHAMPION: Rylee Campbell Weight: 380 lb | Bid: $2,500 | Buyer: Shaw Trucking and Excavating; RESERVE CHAMPION: Lillian Pak | Weight: 365 lb | Bid: $2,500 | Buyer: Jarrell Roofing
DAIRY BEEF LIGHT FEEDERS: 29 LOTS
DAIRY BEEF HEAVY FEEDERS: 7 LOTS
RESERVE CHAMPION: Sachara Garrison | Weight: 690 lb | Bid: $3,500 | Buyer: NB Farm
DAIRY BEEF FINISHED STEERS: 25 LOTS
GRAND CHAMPION: Ethan Marshall-Wack | Weight: 1605 lb | Bid: $7,250 | Buyer: Spitzer Kia Cleveland;
RESERVE CHAMPION: Ethan Marshall-Wack | Weight: 1695 lb | Bid: $7,500 | Buyer: Bauman & Sons Oil, LLC
SWINE: 214 LOTS
GRAND CHAMPION: Delaney Bishop | Weight: 279 lb | Bid: $15,350 | Buyer: 3D Metals, JTS Landscaping, Broadsworth Farms LLC, Medina Turf Farms, Rick & Carol Robbs, Salon Rootz, First Financial Bank, Joseph Pavlovicz, AJ Tree, Bulsoh Ground Works, Lou Purry and Daughters of C & M Concession
RESERVE CHAMPION: Kiley Synk | Weight: 258 lb | Bid: $5,000 | Buyer: Bauman & Sons Oil, LLC
GRAND CHAMPION CARCASS: Hunter Coffman | Weight: 184 lb | Bid: $700 | Buyer: RIH Pools & Patios; R
ESERVE CHAMPION CARCASS: Adelaide Gainer | Weight: 198 lb | Bid: $800 | Buyer: Latchic Cattle Company
GRAND CHAMPION HOMEGROWN: Gillian Smith | Weight: 264 lb | Bid: $1,100 | Buyer: T. L. Keller Meats
RESERVE CHAMPION HOMEGROWN: Bear Marshall | Weight: 240 lb | Bid: $1,600 | Buyer: Creston Auto Recycling
4-H ENDOWMENT BASKET
Buyer: Marks Construction Inc. | Bid: $8,600