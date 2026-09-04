2026 Medina County Fair Livestock Sale results

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GRAND CHAMPION DAIRY MARKET GOATS: MARYN BIDDLE

AUG. 7 and 8, 2026

SALE TOTAL: $1,125,524

TOTAL LOTS: 775

MEAT RABBITS: 33 LOTS

GRAND CHAMPION: Domonique Levandowski | Weight: 16.4 lb | Bid: $2,200 | Buyer: Bauman & Sons Oil, LLC;
RESERVE CHAMPION: Connor Maag | Weight: 14.6 lb | Bid: $1,400 | Buyer: Red Barn Farm

BROILERS: 189 LOTS

GRAND CHAMPION: Weston Yatsko | Weight: 20.2 lb | Bid: $2,750 | Buyer: Precision Outdoor Creations, Inc;
RESERVE CHAMPION: Parker Broadsword | Weight: 21 lb | Bid: $2,000 | Buyer: Smith Brothers

TURKEYS: 78 LOTS

GRAND CHAMPION: Giuliana Izzo | Weight: 28 lb | Bid: $7,500 | Buyer: Smith Brothers;
RESERVE CHAMPION: Gracie Mostoller | Weight: 26 lb | Bid: $8,000 | Buyer: Sandridge Food Corporation

DAIRY MARKET GOATS: 8 LOTS

GRAND CHAMPION: Maryn Biddle | Weight: 102 lb | Bid: $1,100 | Buyer: Avon Lake Animal Clinic;
RESERVE CHAMPION: Wyatt McCluggage | Weight: 87 lb | Bid: $1,000 | Buyer: Kiko Realtors, Auctioneers & Advisors

GRAND CHAMPION HOMEGROWN: Wyatt McCluggage | Weight: 85 lb | Bid: $500 | Buyer: C&L Shoes
RESERVE CHAMPION HOMEGROWN: Marcella Lentini | Weight: 106 lb | Bid: $1,000 | Buyer: Kiko Realtors, Auctioneers & Advisors

MARKET GOATS: 37 LOTS

GRAND CHAMPION: Mackenzie McConahay | Weight: 86 lb | Bid: $2,000 | Buyer: EM Construction;
RESERVE CHAMPION: Bailey Bishop | Weight: 81 lb | Bid: $1,600 | Buyer: Serpentini Chevy of Medina

GRAND CHAMPION HOMEGROWN: Carter Kovalik | Weight: 60 lb | Bid: $900 | Buyer: Fechko Excavating;
RESERVE CHAMPION HOMEGROWN: Maryn Biddle | Weight: 93 lb | Bid: $900 | Buyer: Forever Fence & Rail 

MARKET LAMBS: 85 LOTS

GRAND CHAMPION AND HOMEGROWN CHAMPION: Hunter Sulzener | Weight: 137 lb | Bid: $3,000 | Buyer: Kiko Realtors, Auctioneers & Advisors;
RESERVE CHAMPION: Carter Kovalik Weight: 151 lb | Bid: $1,300 | Buyer: Farnsworth Auctions LLC

GRAND CHAMPION CARCASS: Maria Poling | Weight: 77 lb | Bid: $25,500 | Buyer: Rick Dumperth for County Auditor;
RESERVE CHAMPION CARCASS: Coltan Phillips | Weight: 68 lb | Buyer: Farkas Farms | Bid: $1,500

RESERVE CHAMPION HOMEGROWN: Giuliana Izzo | Weight 149 lb | Bid: $3,000 | Buyer: EM Construction 

BEEF FEEDERS: 9 LOTS

RESERVE CHAMPION: Hunter Sulzener | Weight: 520 lb | Bid: $5,100 | Buyer: Smith Brothers

MARKET BEEF: 43 LOTS

GRAND CHAMPION: Garrett Reusch | Weight: 1410 lb | Bid: $14,000 | Buyer: Serpentini Chevy of Medina;
RESERVE CHAMPION: Ethan Marshall-Wack | Weight: 1425 lb | Bid: $6,600 | Buyer: C&S Lawn Service and Landscape;

GRAND CHAMPION CARCASS: Alli Robinson | Weight: 857 lb | Bid: $7,000 | Buyer: Shaw Trucking and Excavating;
RESERVE CHAMPION CARCASS: Bailee Robinson | Weight: 1044 lb | Bid: $7,000 | Buyer: Forever Fence and Rail

GRAND CHAMPION COUNTY BORN: Delaney Bishop | Weight:  1455 lb | Bid: $10,000 | Buyer: Medina Turf Farms
RESERVE CHAMPION COUNTY BORN: Kennedy Hagenbaugh | Weight: 1470 lb | Bid: $5,500 | Buyer: Ted & Allie Huryn

DAIRY BEEF STARTER CALVES: 18 LOTS

GRAND CHAMPION: Rylee Campbell Weight: 380 lb | Bid: $2,500 | Buyer: Shaw Trucking and Excavating; RESERVE CHAMPION: Lillian Pak | Weight: 365 lb | Bid: $2,500 | Buyer: Jarrell Roofing

DAIRY BEEF LIGHT FEEDERS: 29 LOTS

DAIRY BEEF HEAVY FEEDERS: 7 LOTS

RESERVE CHAMPION: Sachara Garrison | Weight: 690 lb | Bid: $3,500 | Buyer: NB Farm

DAIRY BEEF FINISHED STEERS: 25 LOTS

GRAND CHAMPION: Ethan Marshall-Wack | Weight: 1605 lb | Bid: $7,250 | Buyer: Spitzer Kia Cleveland;
RESERVE CHAMPION: Ethan Marshall-Wack | Weight: 1695 lb | Bid: $7,500 | Buyer: Bauman & Sons Oil, LLC

SWINE: 214 LOTS

GRAND CHAMPION: Delaney Bishop | Weight: 279 lb | Bid: $15,350 | Buyer: 3D Metals, JTS Landscaping, Broadsworth Farms LLC, Medina Turf Farms, Rick & Carol Robbs, Salon Rootz, First Financial Bank, Joseph Pavlovicz, AJ Tree, Bulsoh Ground Works, Lou Purry and Daughters of C & M Concession
RESERVE CHAMPION: Kiley Synk | Weight: 258 lb | Bid: $5,000 | Buyer: Bauman & Sons Oil, LLC

GRAND CHAMPION CARCASS: Hunter Coffman | Weight: 184 lb | Bid: $700 | Buyer: RIH Pools & Patios; R
ESERVE CHAMPION CARCASS: Adelaide Gainer | Weight: 198 lb | Bid: $800 | Buyer: Latchic Cattle Company

GRAND CHAMPION HOMEGROWN: Gillian Smith | Weight: 264 lb | Bid: $1,100 | Buyer: T. L. Keller Meats
RESERVE CHAMPION HOMEGROWN: Bear Marshall | Weight: 240 lb | Bid: $1,600 | Buyer: Creston Auto Recycling 

4-H ENDOWMENT BASKET

Buyer: Marks Construction Inc. | Bid: $8,600

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GRAND CHAMPION MEAT RABBITS: DOMONIQUE LEVANDOWSKI
RESERVE CHAMPION MEAT RABBITS: CONNOR MAAG
GRAND CHAMPION BROILERS: WESTON YATSKO
RESERVE CHAMPION BROILERS: PARKER BROADSWORD
GRAND CHAMPION TURKEYS: GIULIANA IZZO
RESERVE CHAMPION TURKEYS: GRACIE MOSTOLLER
GRAND CHAMPION DAIRY MARKET GOATS: MARYN BIDDLE
RESERVE CHAMPION DAIRY MARKET GOATS: WYATT MCCLUGGAGE
RESERVE CHAMPION HOMEGROWN DAIRY MARKET GOATS: MARCELLA LENTINI
GRAND CHAMPION MARKET GOATS: MACKENZIE MCCONAHAY
RESERVE CHAMPION MARKET GOATS: BAILEY BISHOP
GRAND CHAMPION HOMEGROWN MARKET GOATS: CARTER KOVALIK
RESERVE CHAMPION HOMEGROWN MARKET GOATS: MARYN BIDDLE
RESERVE CHAMPION MARKET LAMBS: CARTER KOVALIK
GRAND CHAMPION CARCASS MARKET LAMBS: MARIA POLING
RESERVE CHAMPION CARCASS MARKET LAMBS: COLTAN PHILLIPS
RESERVE CHAMPION HOMEGROWN MARKET LAMBS: GIULIANA IZZO
RESERVE CHAMPION BEEF FEEDERS: HUNTER SULZENER
GRAND CHAMPION HOMEGROWN DAIRY MARKET GOATS: WYATT MCCLUGGAGE
GRAND CHAMPION MARKET BEEF: GARRETT REUSCH
RESERVED CHAMPION MARKET BEEF: ETHAN MARSHALL-WACK
GRAND CHAMPION COUNTY BORN MARKET BEEF: DELANEY BISHOP
RESERVE CHAMPION COUNTY BORN MARKET BEEF: KENNEDY HAGENBAUGH
GRAND CHAMPION CARCASS MARKET BEEF: ALLI ROBINSON
RESERVE CHAMPION CARCASS MARKET BEEF: BAILEE ROBINSON
GRAND CHAMPION DAIRY BEEF STARTER CALVES: RYLEE CAMPBELL
RESERVE CHAMPION DAIRY BEEF STARTER CALVES: LILLIAN PAK
RESERVE CHAMPION DAIRY BEEF HEAVY FEEDERS: SACHARA GARRISON
4-H ENDOWMENT BASKET - MARKS CONSTRUCTION INC. $8,600
GRAND CHAMPION DAIRY BEEF FINISHED STEERS: ETHAN MARSHALL-WACK
RESERVE CHAMPION DAIRY BEEF FINISHED STEERS: ETHAN MARSHALL-WACK
GRAND CHAMPION SWINE: DELANEY BISHOP
RESERVE CHAMPION SWINE: KILEY SYNK
GRAND CHAMPION HOMEGROWN SWINE: GILLIAN SMITH
RESERVE CHAMPION HOMEGROWN SWINE: BEAR MARSHALL
GRAND CHAMPION CARCASS SWINE: HUNTER COFFMAN
RESERVE CHAMPION CARCASS SWINE: ADELAIDE GAINER

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