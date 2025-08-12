Summit County Fair Livestock Sale results

JULY 26, 2024 | SALE TOTAL: $280,820 | TOTAL LOTS: 168
STEERS: 12 Lots
GRAND CHAMPION: Hailey Young | Bid: $39/lb* | Weight: 1,338 lbs | Buyer: Ron Marhofer Auto Family; RESERVE CHAMPION: Josh Young | Bid: $17.50/lb | Weight: 1,357 lbs | Buyer: Duma Ranch Burger Dispatch/Duma’s Hartville Market/ Duma Meats Farm Market; GRAND CHAMPION CARCASS STEER: Hailey Young | Bid: $22.50/lb* | Weight: 868 lbs | Buyer: Ron Marhofer Auto Family; RESERVE CHAMPION CARCASS STEER: Josh Young | Bid: $5/lb | Weight: 962 lbs | Buyer: Leppo Rents
HOGS: 30 lots
GRAND CHAMPION: Jonathan Messina | Bid: $67.50/lb* | Weight: 260 lbs | Buyer: Ron Marhofer Auto Family; RESERVE CHAMPION MARKET HOG: Josey Loudin | Bid: $25/lb* | Weight: 284 lbs | Buyer: Serpentini Chevy Tallmadge; GRAND CHAMPION CARCASS HOG: Emerson Miller | Bid: $22.50/lb |Weight: 198 lbs | Buyer: Ron Marhofer Auto Family; RESERVE CHAMPION CARCASS HOG: Murphy Mae Bauer | Bid: $7.50/lb | Weight: 206 lbs | Buyer: Leppo Rents
LAMBS: 13 lots
GRAND CHAMPION: Alaina Young | Bid: $31/lb | Weight: 147 lbs | Buyer: Ron Marhofer Auto Family; RESERVE CHAMPION: Jessica Moore | Bid: $15/lb | Weight: 164 lbs | Buyer: Serpentini Chevy Tallmadge
GOATS: 12 lots
GRAND CHAMPION: BRIDGET CARSEY | Bid: $2,000/head | Weight: 72 lbs | Buyer: Ron Marhofer Auto Family; RESERVE CHAMPION: MOLLY CROASMUN | Bid: $1,600/head | Weight: 81 lbs | Buyer: Mike’s Dumpster Solutions
BROILER CHICKENS: 42 Lots
GRAND CHAMPION: Sully Roberts | Bid: $1,100/pen of 3 | Weight: 30 lbs | Buyer: Joe Bertolin; RESERVE CHAMPION: Anna Grossi | Bid: $1,500 /pen of 3 | Weight: 27 lbs | Buyer: Mike’s Outdoor Solutions
MARKET TURKEY: 36 lots
GRAND CHAMPION: Greyson Morrison | Bid: $1,000/head | Weight: 28.5 lbs | Buyer: Leppo Rents; RESERVE CHAMPION: Abbott Weaver | Bid: $1,300/head | Weight: 20.5 lbs | Buyer: Mike’s Dumpster Solutions
MARKET DUCKS: 10 Lots
GRAND CHAMPION: Ben Simenc | Bid: $700/pen of 3 | Weight: 22.5 lbs | Buyer: Rubber Ducks Auto Wash; RESERVE CHAMPION MARKET DUCKS: Peyton Domers | Bid: $1,000/pen of 3 | Weight: 21.5 lbs | Buyer: Mike’s Dumpster Solutions
MARKET RABBITS: 13 Lots
GRAND CHAMPION MARKET RABBITS: Molly Croasmun | Bid: $900/pen of 3 | Weight: 15 lbs | Buyer: Klinger’s Tree Service; RESERVE CHAMPION MARKET RABBITS: Molly Croasmun | Bid: $350/ pen of 3 | Weight: 12.5 lbs | Buyer: Mike’s Dumpster Solutions | GRAND CHAMPION FRYER RABBIT: Molly Croasmun | Bid: $450 | Weight: 5 lbs | Buyer: Croasmun Family; RESERVE CHAMPION FRYER RABBIT: Molly Croasmun | Bid: $200 | Weight: 5 lbs | Buyer: Polen Meats
*Record bid
Photographer: Liz Young